Calciomercato Juventus: De Sciglio o Rugani per Ferran Torres

Notizie Juventus: Ferran Torres arriva, pronto lo scambio con il Valencia per arrivare all’esterno spagnolo. Come riportato da Tuttosport, per chiudere il colpo e portare a Torino il talento in scadenza nel 2021, i bianconeri pensano ad uno scambio con i Pipistrelli.

Ad oggi Ferran Torres è considerato l’under 21 più appetibile di Spagna e Paratici ha già studiano una strategia vincente.

Al club spagnolo mancherà presto un terzino destro, con Alessandro Florenzi di ritorno alla Roma a conclusione del prestito semestrale. Un’idea di scambio potrebbe condurre a Mattia De Sciglio, che piace anche al PSG, ma occhio anche al nome di Daniele Rugani qualora il Valencia abbia necessità di rinfoltire il parco difensori centrali.

Se queste due soluzioni non fossero gradite, la Juve potrebbe inserire un giovane. In questo caso il ventaglio di scelte a disposizione del direttore sportivo Cesar Sanchez sarebbe assai ricco.

Ultime Juve: si passa al 4-3-3

Ma la notizia ormai è certa: Ferran Torres, ora come ora, è meno lontano di Federico Chiesa. Con lo spagnolo (sul quale comunque gravitano anche Real Madrid e Barcellona, sondaggi pure dalla Premier) e Kulusevski alla Continassa, il piano giovani sarebbe a buon punto e Sarri avrebbe due esterni per il suo 4-3-3, in attesa di Sandro Tonali in mediana.