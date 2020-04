Calciomercato Inter, Umtiti si allontana: tre big di Premier in agguato

Calciomercato Inter: Umtiti, il francese più distante

Calcio Mercato Inter Umtiti | Il mercato dell’Inter continua, e non si può certo dire che non lo faccia con grande intensità, specie per quanto riguarda dei possibili colpi in entrata. L’arrivo di Conte la scorsa estate ha avuto un impatto enorme sull’ambiente nerazzurro, e i risultati si sono visti sia in campo che fuori. L’asticella si è notevolmente alzata, e adesso il tecnico starebbe già pensando a dove andare a rinforzarsi. Tra tutti i reparti è probabile che si andrà ad intervenire sulla difesa, specie dopo le ultime notizie trapelate su Godin, ad un passo dall’addio.

Servirà quindi un altro centrale, possibilmente già con esperienza e che possa garantire il salto di qualità. Negli scorsi giorni si è parlato anche di Umtiti, giocatore del Barcellona dal valore di circa 30-40 milioni di euro. Ebbene sulla questione ci sono grosse novità: stando a quanto riportato da cm.it, pare che adesso l’Inter sia molto distante. Il motivo? Tre big di Premier in agguato, ovvero Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Ultime Inter: Umtiti quasi sfumato, tutto su Vertonghen

Umtiti era un’idea concreta, ma adesso rischia di restare tale. Ora i nerazzurri piomberanno su un altro centrale, ed è possibile che possa essere Vertonghen. Il belga è stato già sondato più e più volte, ma occhio ad un’altra pretendente italiana. I dettagli.