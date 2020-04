Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 4 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 4 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Buone chance in amore grazie a Venere nel vostro segno. La giornata di domani sarà molto positiva anche dal punto di vista umorale grazie alla Luna. Ritroverete l’armonia con gli altri dopo una settimana tempestosa.

Toro. Giornata nervosa e complicata, quella di domani. Siete sempre molto calmi ma quando vi toccano cose personali o vi mettono il bastone tra le ruote, perdete la bussola. Serve tanta prudenza anche in amore.

Gemelli. Aprile sarà il mese della svolta grazie a Venere nel vostro segno. Prima non riuscivate nemmeno a risolvere i problemi semplici, ora sarete in grado di trovare soluzioni anche a quelli più spinosi.

Cancro. State riprendendo in mano la vostra vita. Avrete la possibilità di tornare al comando e decidere quello che è meglio per voi, senza aspettare gli altri. Riprenderete anche i vostri progetti lasciati in stand-by.

Leone. I contrasti apparsi nella settimane di marzo spariranno. Vivrete con dedizione sentimenti e i rapporti con gli altri. Weekend ricco di energia.

Vergine. Dovrete fare molta attenzione nei rapporti interpersonali e familiari: le relazioni sentimentali subiranno tanti problemi. Anche a livello di contatti lavorativi ci sarà qualcosa da rivedere.

Oroscopo di domani 04/03: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Fino ad agosto avrete Venere nel vostro segno. Ciò significa grandi scelte in amore: chi vive una storia consolidata può tenersela ancora più stretta. Chi è single può trovare importanti novità mentre chi trascina una storia malandata può decidere di troncare e riprendersi la sua vita.

Scorpione. In questo sabato c’è stata molta tensione e nervosismo. Evitate stress inutili e dedicate tempo agli hobby per svuotare la mente dopo settimane molto complicate.

Sagittario. Aprile è un mese particolarmente complicato in amore. Solo le coppie ben consolidate e forti riusciranno ad uscirne indenni da questo momento. Per chi ha problemi sarà meglio chiarirli subito, prima di domenica.

Capricorno. In questo momento vi sentite forti e invincibili. Vi siete messi alle spalle un passato molto complicato che ha rafforzato la convinzione nei vostri mezzi. Adesso sentite che il peggio è passato e che il futuro sarà pieno di piacevoli sorprese

Acquario. La vostra voglia di cambiare tutto potrebbe portarvi a fare passi troppo grandi. Fare attenzione soprattutto a livello economico: la fase di inattività vi ha causato molti malumori oltre a problemi di carattere pratico e lavorativo.

Pesci. Occhio ai rapporti di coppia. Servirà molta prudenza: chi vive una doppia relazione dovrà scegliere presto da che parte stare. Periodo particolare anche per le coppie che hanno parlato poco e che adesso si trovano a condividere spazi stretti insieme.