Coronavirus Inghilterra, c’è il vaccino: è un cerotto

Emergenza Coronavirus vaccino Inghilterra cerotto ultime | Mentre in Italia continua il lavoro e la lotta contro il Covid 19, in Inghilterra spunta il possibile vaccino. Repubblica racconta quanto sta accadendo in Inghilterra. Si tratta di un cerotto speciale largo 1,5 centimetri. 400 micropunture erogate da sottilissimi aghetti disposti su un cerotto che andrà messo sul braccio o sulla spalla. L’immunità al Coronavirus potrebbe svilupparsi entro due settimane. Questo cerotto speciale permetterebbe in 3-4 settimane di raggiungere un livello sufficiente di anticorpi per affrontare e contrastare in maniera netta il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo. Il vaccino sperimentale “PittCoVacc” è il primo descritto e sviluppato da ricercatori della School of Medicine dell’Università di Pittsburgh in Inghilterra.

Coronavirus, la sperimentazione del vaccino: decisivo anche un italiano

Tra i ricercatori della School of Medicine dell’Università di Pittsburgh c’è anche un italiano. Si tratta di Andrea Gambotto, con lui anche Louis Falo. Sono gli stessi che già nel 2003 avevano realizzato la sperimentazione del vaccino contro la Sars, che però poi da sola lasciò la nostra terra. Lo stesso ricercatore italiano Gambotto spiega a Repubblica la funzionalità di questo cerotto: “Abbiamo trovato la via più efficace per somministrare il vaccino, si tratta di questi microaghi. Il sistema immunitario si rende conto che c’è un corpo estraneo al nostro organismo e inizia a produrre gli anticorpi contro di essa – spiega Gambotto – quando poi la persona vaccinata viene infettata dal virus, gli anticorpi ingloberanno rapidamente le particelle del virus e bloccheranno l’infezione. Con questa tecnica possiamo aiutare anche le zone più povere del pianeta. I primi risultati sperimentali sui topo sono promettenti. Il vaccino potrebbe essere pronto entro 5 mesi da ora”.