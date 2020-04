Coronavirus, Oriana Sabatini fidanzata di Dybala di nuovo positiva

Emergenza Coronavirus Sabatini Dybala fidanzata ultime Juventus | Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, è risultata nuovamente positiva al tampone Covid 19. Momento non facile per la coppia bianconera, che è in isolamento da diverse settimane. I due si sono sottoposti al primo tampone il 21 marzo, dopo che Rugani della Juventus era stato confermato come positivo. Poi un secondo tampone che ha dato esito negativo solo per la Sabatini, ma ora è risultata di nuovo positiva. Ad annunciarlo è stata la stessa fidanzata del calciatore argentino attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram.

Coronavirus – Sabatini, fidanzata Dybala: “Sono di nuovo positiva, non capisco perché. I 15 giorni non bastano”

Questo quanto scritto su Instagram dalla fidanzata di Dybala in merito al Coronavirus e alla loro situazione: “Io e Paulo siamo risultati positivi al tampone il 21, poi dopo 3 giorni io ero negativa al test, ieri ancora una volta positiva. Non so come funziona e perché in cosi pochi giorni le cose sono cambiate, questo dimostra quanto sappiamo poco riguardo questo virus. Credo di essere stata solo un falso negativo al secondo test. Non voglio allarmare nessuno, ma dobbiamo continuare così anche perché i 15 giorni di quarantena non bastano. Noi non abbiamo più sintomi e ci sentiamo abbastanza bene. Se pensate di avere il virus, restate a casa!”.