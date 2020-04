Coronavirus, bollettino protezione civile venerdì 3 aprile

Tweet on Twitter

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sta per intervenire in conferenza stampa per fare il punto della situazione a proposito dell’emergenza coronavirus, rivelando i dati delle ultime 24 ore.

Emergenza coronavirus, il bollettino di oggi

I dati di ieri sono stato ancora preoccupanti, pur lasciando un barlume di speranza a proposito della tendenza al contagio (in diminuzione). Non è ancora chiarito quando sarà possibile parlare di picco superato, intanto si aspettano con trepidazione le parole di Borrelli.

IN AGGIORNAMENTO

News coronavirus, il punto della situazione

Tiene banco la data della possibile riapertura: lo stesso Borrelli, che in precedenza aveva già posticipato una riapertura parziale ai primi di maggio, è tornato sui suoi passi, ammettendo una fine delle restrizioni già a partire dalla metà di aprile.

Nel resto del mondo la situazione assume toni sempre più tragici: la Spagna ha superato l’Italia come numero dei contagi, mentre le stime dei ricercatori statunitensi affermano che gli USA potrebbero registrare più vittime di coronavirus che durante la Seconda Guerra Mondiale (quando furono più di 400.000).