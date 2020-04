Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz non rinnova e lascia la Serie A

Calciomercato Napoli Fabian Ruiz Real Madrid | Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha vissuto una stagione di alti e bassi quest’anno. Il classe 1996 è dallo scorso anno uno dei principali talenti della Serie A, ma ora potrebbe andare già via. Arrivato nell’estate 2018 dal Betis Siviglia per il pagamento della clausola di 30 milioni, ora il calciatore potrebbe approdare in Spagna per più del doppio. Il Napoli spinge per il rinnovo del contratto e l’inserimento di una maxi clausola rescissoria di circa 100 milioni, ma l’agente del calciatore ha spento le voci sul rinnovo e messo paura al Napoli con le sue dichiarazioni. Real Madrid e Barcellona su tutte sul calciatore secondo i media spagnoli, ma ora è ancora una volta l’agente che esce allo scoperto e annuncia quale sarà quasi sicuramente il futuro di Fabian.

Notizie Napoli, Fabian Ruiz nel mirino del Real Madrid: parla l’agente

Alle parole dell’agente del calciatore, che ammette di aver stoppato la trattativa del rinnovo e che non può smentire se andrà via già la prossima estate, arrivano le risposte del Napoli dal mercato. Il club ha acquistato Demme e Lobotka e punta ad altri centrocampisti per la prossima stagione. Ciò fa pensare che oltre ad Allan anche Fabian potrebbe andare via. Soprattutto se consideriamo che Zielinski con Gattuso è sempre più protagonista. Intanto, a Canal Sur Radio, parla il suo agente Alvaro Torres:

“Tanti club su di lui, c’è anche il forte interesse del Real Madrid e abbiamo già informato il Napoli. In questo momento lui deve restare concentrato, vedremo in estate cosa accadrà”.