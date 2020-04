Calciomercato Milan, Thiago Silva annuncia il suo desiderio

Il difensore brasiliano è in uscita dal Paris Saint Germain ed il Milan è sulle sue tracce. Riportarlo in Italia sarebbe un colpo grandissimo, ma la strada che porta alla conclusione è lastricata di ostacoli.

Ultime Milan, l’affare Thiago Silva

Perché puntare ancora su di lui? In fondo anche Ibra ha dimostrato, dopo un’iniziale impatto devastante, che non sempre basta l’esperienza per fare la differenza in un campionato come quello italiano che si avvia(va) a tornare a grandi livelli. Nonostante questo però, in molti sono convinti che sarebbe un grande acquisto. Perché tutto sommato ha “solo” 35 anni, e si pressupone possa farne almeno altri 2 ad alti livelli. Perché questa stagione è stato ancora una volta, prima dell’interruzione della Ligue 1, un titolare inamovibile, con più di 2000 minuti disputati. Perché, dicono, si taglierebbe anche il suo ricco stipendio (12 milioni annui) pur di venire a Milano.

Le parole del centrale brasiliano

Intanto, il centrale esprime quella che è una sua sensazione rispetto alla fine della sua carriera: “Desidero tornare alla Fluminense perché, in uno dei frangenti più difficili della mia carriera, la Flu mi ha aiutato e e quel gesto viene al di sopra di tutto. Non so quando, ma penso che tornerò a indossare quella maglia“. Il brasiliano vede quindi un ritorno in patria prima di andare in pensione. Il discorso è: quando ha intenzione di andarci? Riuscirà il Milan, Gazidis, Rangnick o chi per lui a convincerlo?