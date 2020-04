Calciomercato Milan: Scamacca al posto di Ibrahimovic

Calciomercato Milan: Scamacca per il futuro

Notizie Milan: i rossoneri puntano forte su Gianluca Scamacca. Come riportato dal Corriere dello Sport, il piano per sostituire Ibra sarebbe quello di acquistare un giovane di valore.

Nel futuro del Milan non è prevista la presenza di Zlatan Ibrahimovic: il contratto dello svedese col Milan scadrà il 30 giugno e non è da escludere l’ipotesi di un ritiro dal calcio giocato. Per questo motivo il club rossonero sta cominciando a fare delle valutazioni di mercato per trovare un sostituto.

Non sarà semplice raccogliere l’eredità importante di Zlatan, ma Gazidis un’idea sembra avercela. Il club è sulle tracce di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ma in prestito all’Ascoli dove ha già segnato 11 goal tra Serie B e Coppa Italia.

Ultime Milan: Scamacca preferisce i rossoneri?

Cresciuto nella Roma, a soli 16 anni Scamacca volò in Olanda per tentare l’esperienza al PSV.

Poi nel 2017 il ritorno in Italia nel vivaio neroverde. E’ stato uno degli azzurrini che l’anno scorso hanno conquistato il terzo posto ai Mondiali Under 20, finendo per diventare uno dei titolari dell’Under 21 di Nicolato ed ha vinto anche un Viareggio con i neroverdi.

Il Milan potrebbe acquistarlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto ma su di lui ci sono diversi club. Il Napoli, in Italia, ed il Benfica: serviranno più dei 10 milioni offerti a gennaio dai portoghesi per convincere il Sassuolo a lasciarlo partire.