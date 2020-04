Calciomercato Milan: Florentino dal Benfica, scambio con Paquetà?

Ultime Milan, operazione Florentino: i rossoneri pensano di inserire Lucas Paquetà nell’affare. Come riportato da Tuttosport, il brasiliano dopo un anno e mezzo dal suo arrivo a Milano è un esubero.

Il calciatore ex Flamengo ha caratteristiche molto offensive, che il Milan non è riuscito a inserire nei propri meccanismi. Senza Leonardo il suo futuro è in bilico.

Il club rossonero ha messo nella lista degli obiettivi calciatori di quantità per la mediana, come Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Az Alkmaar. Ma ciò non impedisce di portare avanti l’idea di uno scambio tra due calciatori differenti: Paqueta gioca poco per motivi tecnici, Florentino non gioca perché è entrato in rotta di collisione con il Benfica, club che ne detiene il cartellino.

Mercato Milan: entrambi valutati 25 milioni

I rossoneri seguono Florentino già dalla scorsa estate, quando pure la Roma si era mossa. Per tutti il centrocampista è considerato il “nuovo Pogba”. Il fatto che il calciatore non giochi più ha fatto crollare il suo valore che si è allontanato di molto dalla clausola rescissoria di 100 milioni.

A Milano, anche Paqueta ha perso tanto rispetto agli oltre 35 milioni per i quali era arrivato. Tuttavia l’interesse del Psg resta in vita e per questo il suo valore sale sempre a oltre 25 milioni. Insomma, uno scambio converrebbe a tutti e due i club.