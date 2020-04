Calciomercato Juventus: Ferran Torres ora è il primo obiettivo

Ultime Juventus: Ferran Torres prima scelta per l’estate. Come riportato da Tuttosport, l’idea si è trasformata in primo obiettivo per l’estate. Da opportunità (contratto in scadenza nel 2021) a pista sempre più calda come testimoniano gli ultimi indizi di mercato.

La Juve in questi ultimi giorni ha provato ad alzare il pressing sull’ala classe 2000 cresciuta nel floridissimo vivaio valenciano. L’intensificarsi della pressione bianconera è la conseguenza dell’atteggiamento di Ferran Torres che non vuole prolungare.

Lo spagnolo sarebbe il sostituto naturale di Douglas Costa anche se sa abbinare anche una certa fisicità. Non sarà svincolato, però il Valencia si troverebbe nelle condizioni di doverlo vendere per forza vista la scadenza del 2021. Il club del patron Peter Lim non prende in considerazione l’ipotesi di non monetizzare dalla sua cessione.

Ultime Juve: servono 30 milioni, o anche meno

Sul calciatore c’è anche il Real Madrid, ma in questo momento i bianconeri vengono descritti un passo avanti nelle preferenze del 20enne di Foios. Dopo Dejan Kulusevski dall’Atalanta (lo svedese è rimasto in prestito al Parma), la Juventus continua a lavorare per ringiovanire la rosa sulle corsie. Per prendere il calciatore servirebbero 30 milioni, ma per gli esperti di mercato il Covid-19 abbasserà tutte le cifre dei trasferimenti in estate.