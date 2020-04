Calciomercato Inter: piace anche Martial, tutti i nomi per l’attacco

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: piace anche Martial dello United

Ultime Inter: Martial piace ma è difficile, occhio ad Aubameyang. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri studiano il piano per il dopo Lautaro Martinez.

L’Inter comincia a muoversi sul mercato per l’attacco. In estate potrebbe arrivare una prima punta, o una seconda, in grado di giocare con Lukaku.

Oltre a Giroud – che però prenderebbe in rosa un posto ora vacante, quello di “vice-Lukaku” -, l’Inter ha altri obiettivi dalla Premier per il calciomercato estivo. In caso di cessione, occhi soprattutto su Aubameyang che vorrebbe lasciare l’Arsenal (il suo contratto scade nel 2021), ma il nome “nuovo” è quello di Martial del Manchester United. Il francese quest’anno si è ritrovato ed in passato era già finito nel mirino dei nerazzurri.

Calcio mercato Inter: tutto sulla Premier

La Premier è il campionato di riferimento per Conte per l’agonismo. L’Inter fra agosto 2019 e gennaio 2020 si è rinforzata tanto attingendo da quel campionato: sono arrivati Lukaku e Sanchez in estate; Eriksen, Young e Moses a inizio anno.

Oltre al sostituto di Lautaro, come detto, sono pronti a sbarcare in Italia anche altri due calciatori.

Giroud che, oltre a essere campione del Mondo con la Francia (97 presenze), vanta una vittoria in Europa League e ben 57 presenze con 28 reti nelle coppe continentali. Vertonghen che è una colonna del Belgio (118 gettoni) e in Europa ha messo insieme 56 gare. Entrambi sono in scadenza. Sugli esterni invece potrebbe arrivare uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso dal Chelsea.