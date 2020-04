Notizie Napoli, l’agente di Ruiz: “C’è l’interesse del Real Madrid”

Ultime Napoli |Alvaro Torres, agente tra gli altri di Fabiàn Ruiz, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Canal Sur Radio:

“Real Madrid? È ovvio che ci sono molti club importanti hanno chiesto di lui, le sue ultime tre stagioni sono stati di grande valore. Sì, è vero che il Real si è interessato, lo abbiamo detto a Napoli. In questo periodo ora lui pensa solo alla squadra. In estate si vedrà visto. È un centrocampista che segnerà un’era”.

Ultime Napoli: Ruiz al Real? I dettagli

Il Napoli continua a pensare al futuro e vuole farlo in grande in vista della prossima stagione. Gli azzurri – oltre ad investire per qualche rinforzo – penseranno a blindare qualche gioiello. Dopo il rinnovo di Mertens, sono pronti a fare lo stesso con Zielinski.

Poi gli azzurri valuteranno la situazione legata a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo – dopo una partenza parecchio sottotono – è riuscito a riprendersi le chiavi del centrocampo con l’arrivo di Rino Gattuso. Il tecnico ha saputo motivarlo e metterlo a suo agio in mezzo al campo. Tuttavia ad oggi su lui resta vigile l’occhio attento di Barcellona e Real Madrid, e adesso il patron ADL starebbe spingendo per prolungare il contratto al suo giocatore.