Mercato Juventus, Gabriel Jesus colpo possibile: Douglas Costa la contropartita

Mercato Juventus: Gabriel Jesus obiettivo per l’attacco

Mercato Juventus Gabriel Jesus | La Juventus ha vissuto fin qui una stagione nel complesso positiva, ma allo stesso tempo piuttosto altalenante per quanto riguarda le prestazioni. La squadra di Sarri ha qualche volta pagato la poca lucidità offensiva, e non è da escludere che qualcosa in quel reparto possa cambiare in estate. Higuain non è sicuro del suo futuro, e di conseguenza il club bianconero si piomberà quasi sicuramente su un’altra punta, magari più giovane e con più margini di miglioramento.

Nel mirino ci sono diversi profili interessanti, ma uno su tutti ha attirato l’attenzione di Paratici e dirigenza: Gabriel Jesus, brasiliano in forza al Manchester City. Sotto la guida di Guardiola è riuscito ad avere un grande impatto sulla Premier, e a guadagnarsi la stima di tantissimi tecnici. Ora l’attaccante può davvero sbarcare in Italia, la Juventus sferrerà l’assalto concreto tra qualche mese.

fonte cm.com

Gabriel Jesus-Juventus: Douglas Costa è la carta

Gabriel Jesus è uno degli obiettivi principali per la Juventus, ma strapparlo al City non sarà affatto facile. Possibile infatti che possa esserci una contropartita per convincere il club inglese. La carta nell’affare potrebbe essere Douglas Costa, attualmente non primo nelle gerarchie di Sarri e facilmente “sacrificabile”. Per ora si aspetta, la pista si fa calda.