Inter, Zanetti sulla Serie A | Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato dello stop alla Serie A e di un’eventuale ripresa ai microfoni di Sky Sport. Oltre a soffermarsi sulle domande di mercato provenienti soprattutto dai tifosi, a Casa Sky Sport ha parlato anche dell’eventualità di completare la Serie A attraverso i play off.

Inter, Zanetti: “Difficile pensare ad una ripresa”

Non ci sono date precise, solo piccoli spiragli e speranze di tornare in campo. La Serie A si augura di poter completare il campionato per poter dire addio definitivamente al Coronavirus ma al momento è tutto fermo. Ci sono solo tante idee e possibilità. Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del prosieguo del campionato.

“Oggi pensare ad una ripresa è molto difficile. Al momento dobbiamo solo seguire le direttive governative e restare a casa fino al 13 aprile senza allenarci. La salute non è un interruttore che si accende e si spegne, siamo persone ed è molto importante stare attenti. Dobbiamo tener conto anche dell’aspetto psicologico dei calciatori”.

Notizie Serie A, Zanetti sulla possibilità di playoff e playout

Una delle ipotesi per riprendere e completare il campionato è quella dei playoff e playout che decideranno il vincitore e le squadre retrocesse.

“Non è facile prendere una decisione in questo momento. E’ molto complicato soprattutto per la Serie A. Forse potrebbe essere più semplice per le competizioni europee e per la Coppa Italia, ma solo perché c’è più tempo. Va anche considerato che non va intaccata la prossima stagione”.