Coronavirus Italia, il bollettino della Protezione Civile | L’Italia continua a combattere contro l’emergenza Coronavirus. Le difficoltà di battere il virus sono ben visibili nei numeri che giorno dopo giorno la Protezione Civile rende noto attraverso le parole di Angelo Borrelli e sul proprio sito.

Coronavirus Italia, il bollettino della Protezione Civile

Anche oggi, il Capo della Protezione Civile, terrà una conferenza stampa, aggiornando tutti i cittadini con i dati relativi al 2 aprile 2020. In attesa dei dati aggiornati, diamo uno sguardo alla situazione relativa alla giornata di ieri.

I casi positivi sono 110574 (2.937 in più rispetto al 31 marzo). Le vittime in totale sono 13.155: ieri sono state 727, 110 in meno rispetto a due giorni fa quando erano stati 837. I ricoverati con sintomi sono 28.403, 48.134 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, mentre 16.847 è il totale dei dimessi o guariti.

Notizie COVID-19, lo Stato prolunga le misure restrittive

Intanto il Governo si cautela e prova a contenere ancora di più l’espansione del Coronavirus. Pochi giorni fa il Premier Giuseppe Conte ha prolungato le misure restrittive, precedentemente imposte fino al 3 aprile. Ci saranno altri 10 giorni di puro contenimento con il divieto di uscire e creare assembramenti. Ai cittadini italiani è richiesto ancora uno sforzo per evitare che il virus possa tornare ad attaccare la popolazione e creare ulteriori problemi. Al momento, stando alle indicazioni sanitarie, l’Italia sta vivendo giorni di picco, dopodiché ci si aspetta una prima curva discendente.