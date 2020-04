Coronavirus – Ultime Fiorentina, Igor: “Situazione complicata e che fa paura”

Emergenza Coronavirus Italia ultime Fiorentina Igor | Igor della Fiorentina, è arrivato dalla SPAL soltanto lo scorso gennaio. Il calciatore si è ambientato subito al meglio a Firenze e nella squadra di Iachini. E’ stato già da agosto una delle sorprese di questa Serie A. Serie A che però si è fermata a causa della forte emergenze Coronavirus nel nostro paese. Club spaccati in due, con una parta che vuole riprendere a giocare e l’altra che spinge per chiudere qui la stagione senza poter proseguire e minacciando di rifiutarsi di scendere in campo. Intanto, chi non vuole giocare e vuole tutelare Igor e compagni è anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che nei giorni scorsi ha detto “Pensiamo alla salute“.

Coronavirs – Ultime Fiorentina, le parole di Igor

Intanto, sul teme Coronavirus in Italia, ha parlato proprio uno degli ultimi acquisti viola, Igor, al portale brasiliano Estadao.com: “Il calcio mi manca tanto ma in questo momento non ci pensiamo, la situazione qui in Italia è complicata e fa un paura. Per strada non si vede nessuno, non circolano auto. Siamo tutti chiusi in casa aspettando che arrivino buone notizie. Io cerco di tenere occupata la testa e lontana da questi pensieri con allenamenti, film, libri. Non ci sentiamo molto con i compagni ma sento ogni giorno la mia famiglia”.