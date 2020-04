Coronavirus – FIGC, proroga dello stop delle attività fino al 13 aprile: il comunicato

Coronavirus Italia Serie A ultime notizie allenamenti | Ad annunciarlo era già stato ieri il Premier italiano Giuseppe Conte quando in conferenza stampa aveva comunicato le nuove misure per l’Italia. Firmato nella giornata di ieri il nuovo dpcm che proroga l’attuale regime delle misure, così come sono state disposte, fino al 13 aprile. Quindi, totale stop, soprattutto anche per le attività sportive. Nemmeno allenamenti per le società di calcio italiane, che pensavano di ripartire la prossima settimana. Infatti, la Lazio e Lotito avevano deciso di andare in ritiro a Formello per ritrovare la forma. Nulla da fare, il Governo interviene e allunga ancora i tempo, l’Italia resta ancora in crisi forte per l’attacco del Coronavirus.

Coronavirus, la FIGC sospende le attività fino al 13 aprile

Questo il comunicato da parte della FIGC e della Lega riguardo le attività sportive:

“Con provvedimento urgente del presidente Gabriele Gravina, sentiti i vice presidenti Cosimo Sibilia e Paolo Dal Pino, la Figc ha disposto la sospensione fino al 13 aprile di tutte le competizioni calcistiche organizzate sotto l’egida federale. Cio’ in conseguenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 recante ‘misure urgenti di contenimento del contagio’, col quale sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e grado. Con separato provvedimento e sempre in data odierna, la Figc ha anche provveduto a sospendere i termini dei procedimenti in capo alla giustizia sportiva”.