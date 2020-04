Coronavirus, campionato belga finito: Brugge campione e playoff cancellati

Coronavirus: termina il campionato belga, non si riprenderà

Coronavirus Campionato belga | Il mondo del calcio è in totale emergenza, e l’impatto del Covid-19 è stato senza dubbio devastante. I campionati sono attualmente fermi, e una data di ripresa è attualmente impossibile da pronosticare. I dati – seppur abbiano evidenziato un lieve miglioramento – restano comunque drammatici, e adesso anche gli allenamenti sono slittati a data da definire. Insomma una situazione surreale, e che in queste ultime settimane ha visto delle decisioni drastiche da parte di alcuni addetti ai lavori, così come quella che è stata presa nell’ultima ora in Belgio.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, pare infatti che il Campionato Belga sia praticamente finito, e non riprenderà. Si terranno in considerazioni le posizioni attuali di classifica: Brugge campione, Gent ai preliminari di Champions League, e playoff del tutto cancellati. Una notizia molto importante, con la Pro League che è stata la prima a prendere questo tipo di decisione.

Campionato finito anche in Serie A?

In Belgio finisce il campionato, ma siamo sicuri che non possa esserci lo stesso esito anche in Italia? Un’ipotesi che per ora resta lontana dalla realtà, e questo tenendo fede anche alle parole rilasciate dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.