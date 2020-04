Il Napoli ha bisogno di terzini nella prossima sessione di mercato, non è un mistero, e secondo alcune indiscrezioni la società sembra interessata a Junior Firpo, ma la richiesta è alta.

Calciomercato, Napoli interessato a Junior Firpo: prezzo ancora troppo alto

L’esterno ha giocato titolare nella sfida d’andata degli ottavi di finale contro il Barcellona. Non ha giocato benissimo, anzi, è stato l’anello debole della fascia sinistra. Stando al quotidiano spagnolo Sport però, il Napoli ha sondato l’ipotesi di acquistare, appena ricominci il mercato, Junior Firpo. Il terzino sinistro costerebbe 20 milioni e il la società azzurra sta seguendo anche altre piste su quella fascia. Una su tutte, si tratta del greco Tzimikas, che costa decisamente meno. Il Napoli potrebbe attendere i risvolti del calciomercato e cedere qualche giocatore importante per arrivare a Firpo.

L’identikit di Junior Firpo

Il terzino sinistro Junior Firpo è nato a Santo Domingo ma è naturalizzato spagnolo. Classe ’96, ha giocato diversi anni nel Betis ed è stato acquistato la scorsa estate dal Barcellona per un valore complessivo di 25 milioni. Nell’ultima stagione con il club andaluso ha dato un’ottima impressione, fornendo assist ai compagni e mettendo a segno qualche marcatura. Coi catalani ha trovato un po’ di difficoltà, ma si sta ritagliando il suo spazio nelle rotazioni sulla sinistra. Il club catalano potrebbe anche pensare ad una cessione in prestito per farlo crescere altrove, per poi portarlo nuovamente in Spagna pronto ad essere titolare in maglia blaugrana.