Calciomercato Napoli, Cavani ancora in auge: ADL potrebbe ritornare sul Matador

Calciomercato Napoli, Cavani potrebbe essere il sostituto di Arkadiusz Milik

Calciomercato Napoli – Cavani | Va verso la rivoluzione la società di Aurelio De Laurentiis, con le voci sull’addio anche di Milik che vanno ad alimentarsi per la prossima stagione. Sì, perché il bomber polacco avrebbe deciso di lasciare il Napoli, con il rinnovo che tarda ad arrivare. Troppo lontane le due parti per poter proseguire assieme ed è per questo che, coordinato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il club azzurro starebbe già studiando il Napoli che verrà. In cima alla lista dei desideri dello stesso direttore ci sarebbe Ciro Immobile, ma è chiaro che Claudio Lotito andrà a sparare alto sul prezzo e l’affare risulterebbe complicato, per motivi contrattuali (è praticamente blindato) e tecnici (la Lazio lotta per la Champsions). Per questo che il Napoli potrebbe virare sulla soluzione a parametro zero, che porta al solito nome tanto desiderato dai tifosi: Edinson Cavani.

News Napoli, ancora Cavani nel mirino degli azzurri: ecco come Aurelio De Laurentiis tenterà di piazzare il colpo

Stando a quel che rivelano i giornalisti di Tuttosport, il ritorno di Edinson Cavani al Napoli, non è poi così utopico. Il campione cerca una squadra per la prossima stagione e ed è al tempo stesso alla ricerca del suo ultimo contratto importante. Essendo in scadenza di contratto al Paris Saint-Germain, è quindi scevro da costi di cartellino. Il piano di De Laurentiis è chiaro: triennale da 7 milioni all’anno, oltre ai 7 milioni che scatteranno al momento della firma.