Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic: assalto del PSG

Calciomercato Lazio, colpo Milinkovic-Savic per il Paris Saint-Germain: Leonardo prepara l’assalto

Calciomercato Lazio – Milinkovic-Savic | Prepara il futuro il Paris Saint-Germain e le idee portano alla Serie A. Sì, perché il direttore sportivo dei transalpini, Leonardo, andrà dritto sui pezzi pregiati del nostro campionato. Il mercato fatto dai grandi colpi continuerà per il club parigino e, tra le idee, c’è uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico “italiano”. Il nome porta a Sergej Milinkovic-Savic, calciatore per cui la società del PSG farebbe follie. Vorrebbe metterlo accanto a Marco Verratti, per aumentare le qualità del proprio centrocampo. Acquisto importante, e non sarà l’unico, considerando la già incredibile disponibilità economica della società, più gli introiti che potrebbero arrivare dalla cessione di Neymar.

News Lazio e Napoli: il Paris Saint-Germain tenta il doppio colpo con Milinkovic e Koulibaly

Dalla Francia e, direttamente da Le Quotidien du Foot, arrivano nuove news sul mercato del Paris Saint-Germain. Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic non sarà il solo ad essere pescato dalla Serie A. Sì, perché il PSG – come di consueto – vuole preparare le cose in grande. E allora ecco che avrebbero pronta l’offerta di 100 milioni per il centrocampista serbo, ma andranno oltre e vireranno poi anche sul Napoli, per prelevare l’altro obiettivo di sempre, Kalidou Koulialy. Il difensore senegalese è l’erede assegnato di Thiago Silva. Anche per il calciatore del Napoli, le cifre toccheranno i quasi 100 milioni. Aurelio De Laurentiis aprirebbe alla cessione, ma solo in caso di offerta pari al suo valore, che si aggira attorno agli 80 milioni di euro.