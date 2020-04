Ultime Juventus, Willian avvicina i bianconeri con le parole di apprezzamento a Sarri

Calciomercato Juventus Willian Chelsea rinnovo | Willian del Chelsea è uno dei calciatori con più mercato per la prossima sessione estiva. Il calciatore è uno dei top player in scadenza di contratto. Infatti, dal 30 giugno 2020 (scadenza dell’attuale contratto con il Chelsea), il calciatore potrà approdare da svincolato in un nuovo club. Su di lui mette gli occhi la Juventus di Fabio Paratici che in questi ultimi anni ha chiuso tantissimi colpi a costo zero, portando grandi calciatori a Torino e in Serie A da grandi club. Sul calciatore c’è il forte interesse anche del Bayern Monaco e di altri club di Premier Leaguecome Manchester United, Tottenham e Arsenal. Ora il rinnovo con il Chelsea sembra sempre più lontano. Intanto, il calciatore ha già giocato sotto la guida di Maurizio Sarri, proprio al Chelsea lo scorso anno e insieme hanno vinto l’Europa League. Il calciatore ha speso parole importanti per l’attuale allenatore della Juventus e potrebbero quindi ritrovarsi insieme a lavorare il prossimo anno.

Notizie Juventus, Willian-Chelsea: il rinnovo si stoppa

L’emergenza Coronavirus stoppa tante trattative di mercato e fa calare i prezzi dei calciatori. E’ il caso anche di Willian con il Chelsea. L’esterno d’attacco e il club inglese hanno stoppato le trattative per il rinnovo. Il club inglese ha già acquistato Ziyech per la prossima stagione dall’Ajax e con l’emergenza Coronavirus e la crisi economica difficilmente rinnoverà il contratto del calciatore in scadenza per tenerlo in panchina. Intanto, sono arrivate le parole del calciatore che ha chiaramente annunciato il rinnovo fermo con il Chelsea e aperto a nuove piste. Su tutte c’è anche la Juve, dove c’è Sarri e Willian con lui ha già lavorato: “Per me è un bravo allenatore con idee tattiche interessanti”.