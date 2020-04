Calciomercato Inter, Umtiti nell’affare Lautaro al Barcellona

Calciomercato Inter: Umtiti nome caldo per l’estate

Calcio Mercato Inter Umtiti | Il mercato entra sempre di più nel vivo, e la prossima finestra sarà senza dubbio molto interessante, specie perchè molti top club andranno ad investire per rinforzarsi. E’ il caso del Barcellona, che nelle ultime settimane sta corteggiando ripetutamente Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha vissuto fin qui una stagione di grazia, ma il suo futuro potrebbe non essere più all’Inter. I blaugrana sono pronti ad investire una cifra molto alta, ma senza ombra di dubbio potrebbero far uso di una contropartita tecnica per alleggerire il peso della clausola.

Ecco che si sono fatti diversi nomi, tra cui anche un difensore: Samuel Umtiti, Campione del Mondo con la Francia, e centrale di tutto rispetto. L’ex Lione inoltre è un profilo che piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, e già a gennaio era stato accostato alla squadra meneghina. Insomma un possibile ritorno di fiamma, ma stavolta in un’affare ben più grande ed articolato. Questa è la notizia riportato da Sport Mediaset.

News Inter: Lautaro al Barcellona anche senza scambi?

Lautaro sembra aver già dato il consenso per il trasferimento al Barcellona, e forse l’affare potrà essere concluso anche senza una contropartita. Chiaramente per ora è tutto da vedere, ma occhio a cosa può accadere. Questo il quadro attuale.