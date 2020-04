Emergenza Coronavirus: Lotito e De Laurentiis spingono per la ripresa, l’attacco di Ferri

Coronavirus Serie A Ferri Lotito De Laurentiis | L’emergenza Coronavirus in Italia ha spaccato in due il mondo del calcio, soprattutto in Serie A. Alcuni club spingono per giocare, altri per fermare la stagione in corso. E’ stato scontro totale nei giorni scorsi in Lega tra presidenti e dirigenti, dove da una parte c’erano Lotito e De Laurentiis su tutti che spingevano per tornare ad allenarsi e concludere la stagione, dall’altra Agnelli e Marotta che si opponevano. Intanto, arriva la notizia delle ultime ore, che pare che il presidente della Lazio Lotito voglia la squadra in ritiro già la prossima settimana e tutta radunata per la ripresa del campionato. Ad attaccare i due presidenti di Lazio e Napoli è stato l’ex calciatore Riccardo Ferri, che anche sulla decisione della UEFA non ha esitato nell’arrivare dritto al punto.

Serie A, dopo lo scontro in Lega le accuse di Ferri

Riccardo Ferri, ex calciatore e opinionista di Mediaset, ha parlato a Tuttosport. del possibile ritorno in campo della Serie A. Diversi club spingono per allenarsi, giocare e terminare la stagione, Ferri non ci sta e alza la voce. Attacco duro anche contro la UEFA per aver fatto continuare alcune partite tra Champions League ed Europa League.

«Dicono tutti che bisogna essere uniti in questo momento e poi trovi due presidenti come De Laurentiis e Lotito che vogliono ricominciare a giocare: ma come si fa? Quando ho visto anche il presidente dell’Uefa che tentennava sulla chiusura delle competizioni europee ho provato un pò di schifo, di ribrezzo».