Serie A, allenamenti sospesi fino al 13 aprile (UFFICIALE)

Serie A, sospesi gli allenamenti fino al 13 aprile: l’annuncio ufficiale di Giuseppe Conte

Serie A – Allenamenti sospesi | E’ arrivato in serata l’annuncio del premier Giuseppe Conte, con la conferenza stampa tenuta per nuove comunicazioni al popolo italiano. I cittadini hanno accolto le nuove parole e soprattutto il nuovo dpcm, all’interno del quale è arrivata la firma dello stesso Presidente del Consiglio. Decisioni arrivate nel nuovo decreto ministeriale che si riflettono anche per il mondo dello sport e dunque del calcio, con la sospensione delle sedute di allenamento per gli atleti professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo.

Serie A, stop agli allenamenti: le parole di Conte al mondo dello sport