Oroscopo di domani 2 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 2 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata un po’ nervosa e agitata. Tu non sai mascherare le emozioni. Quando vivia una situazione male in amore o famiglia si vede.

Toro. Al momento stai recuperando energia. Sei un segno che non si arrende mai, nonostante periodi difficili e quello che stiamo vivendo. Purtroppo non tutti sono dalla tua parte.

Gemelli. Punta di nuovo in amore, capisco il momento difficile per gli incontro ma abiamo i social. Risolvi questiono legate a emozioni passate. Hai grande voglia di apliare il raggio d’azione.

Cancro. Hai grande sensibilità, con questa Luna nel segno può essere aplificata. Bisogna dire che non tutto è facile. Periodo complicato, per fortuna Saturno non è più opposto. Ci sarà l’occasione di cavalcare l’onda.

Leone. Saturno in opposizione invita a liberarsi da tanti pesi superflui di emozioni negative e di iniziare un percorso più positivo. Cerca situazioni diverse riguardo le grandi responsabilità.

Vergine. In questi giorni hai bisogno di sprint, il tuo segno ziodiacale non si ferma mai. Ci sono privazioni e ostacoli da superare anche adesso. Belle comunicazioni in arrivo.

L’OROSCOPO VIDEO DI OGGI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 2 aprile: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei un po’ sottotono, questa Luna dissonante richiede attenzione se c’è quna cosa che detesti fare è criticare gli altri. Necessario crearsi uno scudo, soprattutto se si vuole un rapporto dominante.

Scorpione. Sei il più favorito delle stelle, giornata che potrebbe essere utile per affrontare discorsi interroti e legati al passato. Il consiglio che devo darti è di non rimandare nulla al weekend.

Sagittario. Molta indecisione, soprattutto in amore. Problemi di tensione da superare. Aprile e Maggio saranno mesi che vedranno una Venere opposta. Complicazioni anche nei rapporti di lunga data.

Capricorno. Stai cercando soluzuioni che al momento non è facile trovare. Questa Luna opposta non blocca l’evoluzione dei cielo nei prossimi giorni, ma può riportare qualche disagio nei rapporti con gli altri.

Acquario. Hai bisogno di vedere il futuro. Per le persone di questo segno è sempre molto importante non fermarsi al presente e guardare oltre. Saturno rende tutto più pesante. Bisogna cambiare le regole di vita.

Pesci. Avere un rapporto d’amore è sempre troppo importante per te. Non ti basta solo l’attività lavorativa. Devi stare attento alle illusioni quando ti piace una persona rischi di idealizzarla. Vacci piano e cerca di capire con chi hai veramente a che fare.