Notizie Valencia, il giornalista dimesso: “Contagiato in metro”

Ultime Valencia | Kike Mateu, giornalista spagnolo arrivato in Italia per seguire Atalanta-Valencia, è guarito e ha parlato al Corriere dello Sport dopo il contagio avvenuto a Milano il 19 febbraio, quando era al seguito del Valencia a San Siro per l’andata degli ottavi di Champions League. Un dramma personale che però Kike ha vissuto sempre con ottimismo la malattia che lo ha costretto in ospedale.

Ultime Valencia: parla il giornalista Kike

«Quando il medico è entrato nella mia stanza d’ospedale e mi ha detto “ho buone notizie per te” ho subito pensato a quel gol che ci ha regalato il nostro primo Mondiale. Ho provato una emozione grande come il gol di Iniesta. Da 22 anni, in radio, racconto ogni partita del Valencia. Quell’attimo, come la Coppa del Re dell’anno scorso vinta in finale contro il Barça, sono due dei momenti più emozionanti della mia vita da tifoso».



Cosa avevo fatto a Milano?

«Ho fatto la vita di qualsiasi giornalista al seguito di una partita di Champions League all’estero. Eravamo in 50-60 da Valencia nella nostra zona senza assembramento. Credo però che il contagio sia avvenuto nella metropolitana di Milano. Avevo lasciato l’auto a San Siro per andare a Piazza Duomo per alcune dirette. Lì c’erano tutti i tifosi del Valencia che si radunavano prima della partita. Poi sono tornato a San Siro con la metropolitana, sono certo che il contagio sia arrivato in quel momento».



Valencia?

«Qui sono stato il paziente zero, il primo caso in città, di sicuro il primo giornalista con il coronavirus in Spagna. Poi si è saputo di Gayà, Garay e Mangala, oltre agli altri membri dello staff del Valencia che erano presenti anche al ritorno a Mestalla. Sono stato 24 giorni in ospedale, praticamente fino al 22 marzo. Poi altri sette a casa».