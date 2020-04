Benzema-Giroud, botta e risposta a distanza

Giroud Benzema scontro ultime notizie | Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, è finito nel mirino dei migliori club di Serie A in vista della prossima stagione. L’attaccante francese è in scadenza di contratto, Inter e Lazio sono su di lui per l’ingaggio. Intanto, in queste ore, la Francia non passa un buon periodo, aumentano sempre di più i casi e l’emergenza Coronavirus, ma due calciatori francesi non perdono tempo per stuzzicarsi a vicenda. Botta e risposta secco tra Karim Benzema e Olivier Giroud. Da sempre i due hanno vissuto conflitto e rivalità a causa della titolarità di un posto nella propria Nazionale. Qualche giorno fa, Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, alla domanda su Giroud ha risposto: “Non paragonatemi a lui, non confondiamo la Formula 1 con il kart. E io ovviamente sono la Formula 1”.

Ultime Notizie: la risposta di Giroud a Benzema

Olivier non è di certo stato a guardare. Il calciatore ha incassato la battuta di Benzema e ha risposto per le rime al connazionale: “Sì io sono un kart, ma un kart Campione del Mondo”. Secca risposta dell’attaccante del Chelsea, che ha ovviamente fatto riferimento all’ultimo mondiale, quello in Russia nel 2018. La Francia è diventata Campione del Mondo e c’era Giroud ma non Benzema in rosa. Didier Deschamps si rifiutò di convocare i calciatori Karim Benzema e Mathieu Valbuena. in merito ad uno scandalo a sfondo sessuale che venne fuori qualche mese prima.