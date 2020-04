Calciomercato Inter, Locatelli nel mirino: per Sensi si rinnova il prestito

Calciomercato Inter, Locatelli nel mirino | Nonostante lo stop al calcio, le società non si fermano e continuano a monitorare calciatori per il futuro. Vogliono farsi trovare preparate per il futuro e anche l’Inter studia nuovi colpi. Una delle ultime idee è Manuel Locatelli del Sassuolo. Si è consacrato nel centrocampo di Roberto De Zerbi e ha attirato gli occhi delleb big su di sé.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giovane centrocampista sta trovando continuità di rendimento con il Sassuolo e l’Inter non vuole farsi scappare l’occasione. Per lui sarebbe un ritorno a Milano, dopo il periodo nelle giovanili del Milan. Piace ad Antonio Conte che lo renderebbe il vice Brozovic grazie alla sua duttilità e alla controllo che riesce a tenere del centrocampo. In estate si potrebbe iniziare a trattare con il club neroverde con cui si è già concluso l’affare Stefano Sensi.

Notizie Inter, per Sensi si pensa al rinnovo del presitito

Proprio per Stefano Sensi l’Inter sta pensando di attuare un nuovo tipo di offerta. L’estate scorsa è arrivato in prestito con diritto di riscatto ma la condizione fisica non ha permesso ad Antonio Conte di utilizzarlo come meglio credeva. E’ stato utilizzato soprattutto da mezzala di inserimento con ottimi risultati: gol e assist che hanno convinto l’Inter. Ecco perché l’altalena tra fisicità precaria e rendimento alto stanno facendo pensare ai nerazzurri di non attuare il diritto di riscatto ma di prolungare il prestito per un altro anno.