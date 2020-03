Tottenham, allenamento virtuale per i calciatori

Notizie Tottenham, parte una nuova sperimentazione: ecco l’allenamento virtuale per i calciatori inglesi. In assenza di partite ufficiali da disputare, ai giocatori non resta che allenarsi nelle proprie case. In Italia molti club hanno scelto di dare programmi di allenamento personalizzati per ogni calciatori mettendo a disposizione anche l’attrezzatura dei loro centri tecnici.

Ma in Premier c’è chi si affida alla tecnologia per condividere le sedute insieme ai compagni di squadra, come accade al Tottenham. Sui profili social degli ‘Spurs’ è apparso un video che spiega alla perfezione il metodo di lavoro del club londinese. Lo staff tecnico di José Mourinho non ha voluto perdere nemmeno un minuto di allenamento dei calciatori cercando di monitorarli scrupolosamente durante la conference call.

Tottenham: allenamenti 2.0

Una sorta di allenamento 2.0 destinato ad essere replicato anche da altre società, attente alla forma fisica dei propri tesserati sperando che i campionati ricominciano. Sono molti i club, infatti, che prevedono un ritorno in campo che permetterebbe di terminare finalmente la stagione 2019/20. L’emergenza coronavirus non ferma il calcio che pensa già a come ripartire per tornare a far sognare i tifosi all’interno del rettangolo verde. Ma i calciatori non mollano nemmeno di un centimetro.