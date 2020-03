Oroscopo di domani 1 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 1 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Un inizio di mese davvero molto importante per te: potrebbero esserci delle grosse novità sul lavoro, oltre che a delle belle soddisfazioni. In amore per ora tutto in stallo, con qualche discussione ancora aperta, e un rapporto pieno di alti e bassi.

Toro. E’ il periodo giusto per costruire qualcosa di importante con la persona che ami. Venere entra nel tuo segno e puoi risollevare il morale da qualche brutta esperienza passata.

Gemelli. Attenzione a questa giornata. Alcune discussioni potrebbero essere troppo taglienti, tanto da compromettere i tuoi rapporti interpersonali. Cerca la solitudine, hai bisogno di un momento tutto per te, per riflettere.

Cancro. In questo momento hai tutti contro. Venere in opposizione rende tutto più faticoso. Sul lavoro arrivano risposte positive. La Luna nel segno aiuta sempre.

Leone. La vostra emotività, vi mette in agitazione. Siete provati in questi giorni di caos totale, tieni sotto controllo il tuo nervosismo però. Sul lavoro non puoi permetterti degli errori.

Vergine. Giornata molto importante per quel che riguarda l’amore. I tempi persi nel corso delle passate settimane, saranno recuperate in giornata. Da domani comincerai nuovamente a badare ai progetti.

Oroscopo Paolo Fox 1 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cerca di privilegiare i sentimenti, anche perchè nell’ultimo periodo ci sono state delle tensioni di coppia. Se sei single questo non è un buon momento per fare nuove conoscenze, ma potresti iniziare a gettare delle basi importanti.

Scorpione. Agisci in fretta se devi parlare di questioni di carattere economico con il tuo partner. Venere nel tuo segno ci resterà per molti mesi. Scelte importanti nei prossimi mesi.

Sagittario. È un periodo molto produttivo per voi, siete assorbiti da mille impegni e avete energia da vendere.

Capricorno. E’ il momento giusto se cerchi di sollevare un problema in amore. Qualcuno è rimasto troppo lontano dalla famiglia e chiederà un trasferimento. Dirai basta e ti farai rispettare di più.

Acquario. Nuovi amori all’orizzonte, non dire di ‘no’ alle conoscenze. Quest’ultime, potranno svoltarti la vita. Apriti con gli altri, ti servirà.

Pesci. Irritazione e nervosismo in questo periodo, sii paziente e non far prevalere lo stress. Mantieni la calma, anche quando arriveranno delle difficoltà sul lavoro. I vostri obiettivi sono l’unica cosa su cui concentrarti.