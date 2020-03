Notizie Juventus, Ferdinand: “Kane? Ci penseranno Juventus e Real Madrid”

Ultime Juventus, Kane non è solo un sogno? Continuano ad arrivare conferme dall’Inghilterra sul possibile interesse della Juve per Harry Kane.

L’ex capitano della Nazionale inglese e stella del Manchester United Rio Ferdinand ha sottolineato come Harry Kane, in caso di addio al Tottenham, potrebbe vestire la maglia della Juventus.

«Restando con gli Spurs potrà anche essere ricco, ma diventerebbe ricco ovunque e lì non avrebbe niente per essere ricordato, non prenderà nessun trofeo. Ma non so se gli convenga restare seduto a guardare, se vuole andare in un grande club tutto sarà diverso.

Ma la prima cosa è la sua volontà. Tuttavia se non dovesse scegliere questa strada credo che tra qualche anno ne uscirebbe devastato. Penso che sarebbe perfetto per il rilancio del Manchester United ma penso che il nel suo futuro possa esserci la Juventus e il Real Madrid, soprattutto se questi due club vorranno inserire un giocatore d’esperienza per far crescere i giovani talenti oggi in organico».

Ultime Juve, la situazione legata a Kane

In effetti l’inglese è un grande obiettivo della Juventus. Tuttavia alle cifre della sua clausola rescissoria, per i bianconeri il colpo sarebbe impossibile. Se la situazione in estate dovesse mutare, tuttavia, Fabio Paratici potrebbe fare un tentativo per affiancarlo a Ronaldo in attacco.