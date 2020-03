Coronavirus: Raiola convoca la sua squadra di calciatori, donati respiratori e mascherine

Coronavirus Italia Raiola Donnarumma De Vrij De Ligt | L’emergenza Coronavirus in Italia chiama a scendere in campo non solo i medici, infermieri e responsabile sanitario, ma anche i tanti vip. I calciatori continuano le donazioni a suon di raccolte e milioni. Ora arriva un video importantissimo anche da parte di Mino Raiola, noto agente sportivo, che ha convocato gran parte della sua squadra per un video-messaggio. Donati respiratori e mascherine e avviata la campagna di raccolta fondi contribuire ad aiutare l’Italia. Da Donnarumma, De Vrij, De Ligt, Izzo, Balotelli, Pinamonti e tanti altri. Raiola convoca più assistiti possibili per far arrivare a tutti il messaggio.

Coronavirus, Raiola: donati respiratori e mascherine, da Donnarumma a De Vrij. Il messaggio

L’iniziativa è dunque partita dal procuratore Mino Raiola che sui social ha lanciato il video-messaggio che coinvolge molti dei suoi calciatori assistiti. L’agente italo-olandese manda un messaggio chiaro: “We are one against Covid-19”. In molti hanno aderito alla donazione di respiratori e mascherine e tanti altri potranno continuarlo a fare. Al termine del video il messaggio di Raiola, dove spiega anche come fare per poter dare un piccolo contributo:

“Uniti vinciamo questa partita. Ne siamo convinti. Ed è per questo che insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite dal Covid-19. Forza Italia. Anche tu puoi far parte di questa iniziativa per aiutare l’Italia e anche altri Paesi. Possiamo vincere questa partita da squadra! Per partecipare [email protected]“.