Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 105.792 casi in Italia

E’ arrivata la consueta conferenza stampa da parte della Protezione Civile, con l’annuncio del bollettino sull’epidemia del Coronavirus. Quelle che seguono, sono le parole del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Il bollettino della Protezione Civile

Già nella giornata di ieri sono stati annunciati in Italia il superamento dei 100.000 contagi per quanto riguarda il virus Covid-19. Nella giornata di oggi, i numeri hanno toccato i 105.792 casi. Attualmente i contagiati vedono praticamente 77.635 unità, esattamente 2.107 annunciati in più in queste ultime 24 ore. Un aumento rispetto a ieri, con l’aumento che aveva raggiunto i 1.648 contagi. Si registra purtroppo un altro aumento, legato ai decessi. In totale sono 12.428 persone, 837 in più rispetto a ieri. Il dato confortante arriva dai guariti perché 15.729 unità hanno debellato la malattia e sono esattamente 1.109 in più rispetto alla giornata di ieri.

I dati annunciati per Regione

Lombardia 43.208 (+1047, +2,5%)

Emilia-Romagna 14074 (+543, +4%)

Veneto 9.155 (+431, +4,9%)

Piemonte 9.301 (+589, +6,8%)

Marche 3.825 (+141, +3,8%)

Liguria 3.416 (+199, +6,2%)

Campania 2.092 (+140, +7,2%)

Toscana 4.608 (+196, +4,4%)

Sicilia 1.647 (+92, +5,9%)

Lazio 3.095 (+181, +6,2%)

Friuli-Venezia Giulia 1.593 (+92, + 6,1%)

Abruzzo 1.401 (+56, +4,1%)

Puglia 1.803 (+91, +5,3%)

Umbria 1.078 (+27, +2,6%)

Bolzano 1.371 (+46, +3,5%)

Calabria 659 (+12, +1,8%)

Sardegna 722 (+40, +5,9%)

Valle d’Aosta 628 (+44, +7,5%)

Trento 1.746 (+64, +3,8%)

Molise 144 (+10, +7,4%)

Basilicata 226 (+12, +5,6%)