Calciomercato Juventus, Willian: “Sarri è un vincente”

Calciomercato Juventus, Willian potrebbe essere l’idea a zero: altro che screzi con Sarri

Calciomercato Juventus – Willian | E’ tra i calciatori più corteggiati, considerando la sua situazione contrattuale. Gli accordi con il Chelsea per il brasiliano Willian hanno scadenza al 30 giugno 2020, motivo per cui la Juventus di Fabio Paratici si metterà in coda per aggiudicarsi il cartellino. L’attaccante brasiliano sta bene in Premier League, con le destinazioni Tottenham e Arsenal – sempre londinesi – che potrebbero essere prese proprio in considerazione dal calciatore. In Europa però, come già precisato, potrebbero esserci altre società pronte a piazzare l’affare. Tra queste, la Juventus di Andrea Agnelli, pronta a piazzare un importante colpo a zero, nuovamente dalla Premier League e da Londra, dopo l’acquisto di Aaron Ramsey.

Ultime Juventus, Willian rivela su Sarri: “Non so cosa sia successo, è un bravo allenatore che qui ha saputo vincere”

Il fantasista del Chelsea, il brasiliano Willian, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di ESPN in Brasile. La sua precisazione è su Maurizio Sarri, dopo alcuni discorsi venuti fuori sul rapporto mai aperto del tutto con i tesserati del Chelsea e in particolar modo con lo stesso giocatore: “Per me Sarri è un bravo allenatore, non so cosa sia successo. La sua idea tattica era molto interessante, gli piace il bel gioco con il possesso palla. Io voglio ricordare che ha vinto un titolo molto importante e siamo arrivati davanti ad altre squadre forti, piazzandoci terzi. Come persona dico che è uno molto tranquillo”. Ecco perché il passaggio alla Juventus, nel prossimo campionato, non è da escludere. Al contrario, la società piemontese ha ben abituato tutti negli scorsi anni, con acquisti importanti a parametro zero, che si sono rivelati determinanti per lo stesso club.