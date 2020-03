Juventus, lady Rugani sul Coronavirus: “Io incinta, sensazioni infernali”

Tweet on Twitter

News Juventus, lady Rugani (Michela Persico) sul Coronavirus | E' tornata a parlare dello shock vissuto sulla propria pelle, legato all'allarme Coronavirus. La donna Michela Persico, compagna di Daniele Rugani – difensore della Juventus – è stata ospite in videochiamata alla trasmissione di Canale 5 'Live – Non è la d'Urso', dell'omonima conduttrice, Barbara d'Urso. Il racconto di quei momenti, alla notizia della positività di Daniele: "La testa ti va in tilt, ti fai mille domande, uno shock". Sta vivendo la quarantena, curandosi a casa dopo l'esito del tampone suo e quello di Rugani, il primo caso positivo nel mondo della Serie A.

Ultime Juventus, Michela Persico a Live – Non è la d’Urso

Michela Persico è intervenuta ai microfoni Mediaset, Michela Persico, la fidanzata di Daniele Rugani. Questo è il racconto della donna: “Quando ho saputo di Daniele ho trascorso 10 minuti infernali. Avevo la testa in corto circuito e mi facevo mille domande. Quando ti colpisce, ti svegli. Provi uno shock. Daniele aveva accusato i classici sintomi del Covid-19. Il club, dopo i suoi sintomi, ha ritenuto opportuno fare controlli. Nella sfortuna, sono stata contenta che la Juve l’abbia sottoposto al tampone”.

Sulla maternità, scoperta poco dopo il contagio del Coronavirus, interviene così: “Ti poni domande sulla salute di Daniele, la tua e quella del bambino, ma non puoi avere risposte. In quel momento non sapevo a chi appellarmi e ho chiamato i miei genitori, che inoltre sono di Bergamo”.