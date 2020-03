Calciomercato Napoli: Sirigu tra i pali, il piano azzurro

Ultime Napoli, gli azzurri pronti a prendere Sirigu per la porta. Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe già essere giunta a conclusione l’avventura di Alex Meret in azzurro.

Due anni molto sfortunati per il portiere dell’Udinese che nonostante tutto ha sempre dimostrato di essere all’altezza. La sua avventura era iniziata con l’infortunio alla mano che ne aveva compromesso fin da subito la presenza in campo tanto da costringere il Napoli ad intervenire e prendere Ospina quando ancora il tecnico era Carlo Ancelotti che per tutta la stagione alternò i numeri uno. Nella seconda annata sembrava esser diventato Meret il titolare inamovibile per gli azzurri. Il portiere stava convincendo tutti ed era stato tra i pochi a salvarsi nel secondo Napoli Ancelottiano. Poi l’avvento di Gattuso, l’errore contro l’Inter e la scelta del tecnico di affidarsi ad Ospina: non per le doti tra i pali ma soprattutto per la sua qualità in costruzione.

Per tutte queste ragioni l’ex Udinese potrebbe essere ceduto in estate. Meret ha un contratto che gli scadrà nel 2023.

Ultime Napoli: arriva Sirigu?

In caso di addio il Napoli punterebbe su Salvatore Sirigu, trentatré anni appena compiuti, un cavallo di razza in vena di prodigi, già avvicinato da Giuntoli due anni fa visto che Ancelotti lo aveva già allenato a Parigi.