Ultime Juve, Pirlo: “Ma quale Juve? Mi aspetta il Barcellona…”

Sembrava tutto fatto, poi chiaramente l’emergenza ha preso il sopravvento: in ogni caso fanno rumore le parole di Pirlo, che sembrava destinato ad allenare la Juventus Under23.

Notizie Juventus, niente Pirlo per l’Under 23

Spuntavano anche i dettagli dell’affare, poi l’emergenza coronavirus ha bloccato tutto. E stasera Il Maestro, in una diretta attraverso i suoi canali social, assieme a Fabio Cannavaro, smentisce tutto: “Se vado alla Juve Under 23? No. Guarda che ho un sacco di richieste (ride, ndr). A parte gli scherzi ho già lo staff pronto, all’estero magari mi chiamano prima. Ho avuto qualche offerta, ho già parlato con qualcuno ma non voglio sbagliare la prima scelta. Il Barcellona mi sta aspettando…”. Una smentita quindi, che potrebbe essere benissimo figlia delle circostanze: ogni discorso chiaramente, in questo momento è in stand-by. La stessa Juventus nelle ultime ore, ha ufficializzato un piano di tagli degli stipendi per i giocatori e lo staff tecnico.

Le parole del Maestro e di Cannavaro

Inevitabile parlare poi del passato, tra campioni del Mondo: “Ricordi Fabio? In finale arrivasti a 100 presenze con la Nazionale. Potevi fermarti là e invece hai continuato. Io ero tranquillo quella sera, non ho mai avuto problemi nel gestire le emozioni. Un momento emozionante? L’addio di Totti al calcio, mi sono commosso“. Infine Cannavaro: “Ogni volta che vedo Grosso battere l’ultimo rigore contro la Francia spero che non lo sbaglio, perché toccava a me tirare quello successivo“.