Calciomercato Napoli: Mertens e il rinnovo pronto, ma ora tutto può saltare?

Calcio Mercato Napoli Mertens | Dries Mertens, attaccante del Napoli, sembra sempre più vicino a rinnovare con il club azzurro. Il calciatore belga, in scadenza il prossimo giugno 2020, ha raggiunto post Naoli-Barcellona l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il belga dovrebbe firmare un contratto biennale da 4,5 milioni di euro più un bonus di un milione e un premio di 2 milioni alla firma. L’ultimo grande contratto azzurro per Mertens che ha avuto da parte della società il riconoscimento che desiderava da tempo. In queste ultime settimane, pare che gli avvocati erano già a lavoro per il rinnovo di contratto, ma tutto si è fermato a causa dell’emergenza Coronavirus. Da capire ora come penserà di agire il Napoli viste le forti perdite economiche. Intanto, i grandi club approfittano del momento e provano ad inserirsi tra Mertens e De Laurentiis per evitare il rinnovo di contratto con gli azzurri.

Ultime Napoli, rinnovo Mertens: Inter, Chelsea e Atletico Madrid rilanciano alto

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, su Mertens sono tornati i tre club che ci avevano fatto un pensiero anche a gennaio: Inter, Chelsea ed Atletico Madrid. Tutti provano ora ad intromettersi tra lui e il rinnovo con la società azzurra. L’offerta della SSC Napoli è di un ingaggio intorno ai 4 milioni, mentre i tre club ora rilanciano a 6 milioni a stagione più alti bonus alla firma. Intanto, il club è sicuro di avere un accordo con il calciatore e che rinnoverà con il Napoli dopo che lo stesso De Laurentiis in persona è sceso in campo nella trattativa. Mertens, intanto, riflette sulle offerte, ma il rinnovo con gli azzurri resta la sua prima scelta.