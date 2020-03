Calciomercato Juventus e Inter, chance Kane: è ai ferri corti con il Tottenham

Calciomercato Juventus e Inter, occasione Kane: il centravanti del Tottenham partirà a fine stagione

Calciomercato Juventus e Inter – Occasione Kane | Potrebbe dire addio al suo Paese, il centravanti del Tottenham, Harry Kane. Dopo diversi anni, direbbe addio agli Spurs, dopo aver lottato fino alla finale di Champions League nella scorsa stagione, con la maglia del club londinese. Avventura finita, perché l’esperienza sarebbe arrivata al capolinea. Fermo al box per infortunio, ha visto scendere dalla classifica il suo Tottenham, dopo l’incredibile exploit nella passata stagione. Il possibile mancato accesso alla prossima Champions, lo metterebbe nella condizione di chiedere la cessione al proprio club. I tifosi potrebbero dire addio al propri beniamino e, lo stesso Kane – attraverso una diretta su Instagram – ha rivelato alcune cose interessanti ai ‘microfoni’ del commentatore di Sky Sport, Jamie Redknapp.

E’ una stagione complicata quella del Tottenham e, al margine della stagione, potranno arrivare pesanti cessioni. Una di queste riguarda Harry Kane: il centravanti della Nazionale inglese non esclude niente per il proprio futuro: “È una di quelle cose a cui non posso dire di sì o di no. Amo gli Spurs e li amerò sempre, ma l’ho sempre detto: se dovessi sentire che non stiamo andando nella giusta direzione, non rimarrei solo per il gusto di farlo. Sono un giocatore ambizioso, voglio diventare un giocatore top”. E’ per questo che, i colleghi spagnoli di AS, vedono il futuro lontano dall’Inghilterra per Kane. Tra le pretendenti ci sono sicuramente il Real Madrid e il Manchester United, ma occhio alla soluzione italiana. Inter e Juventus tenteranno il colpo da 90, portando il campione inglese in Serie A. Marotta e Paratici si daranno battaglia sul mercato, per aggiudicarsi il numero 10 degli Spurs.