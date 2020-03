Calciomercato Inter, Perisic e il riscatto del Bayern: stallo totale

Calciomercato Inter: Perisic verso il ritorno in nerazzurro?

Calcio Mercato Inter Perisic | Il mercato di Serie A prosegue, e lo fa ad altissimi ritmi, soprattutto per quanto riguarda i grandi club. L’Inter è certamente tra questi, con più di qualche operazione sia in entrata che in uscita. Se da una parte si pensa già a qualche innesto in vista della prossima stagione, dall’altra parte ci sono da chiarire diverse situazioni, come ad esempio la questione Perisic. L’attaccante croato sta disputando una buona stagione in prestito al Bayern Monaco, e grazie alle sue prestazioni potrebbe guadagnarsi il riscatto per 20 milioni di euro.

I nerazzurri non aspettano altro, ma a quanto pare nella trattativa c’è più di qualche problema. Rumenigge ha infatti messo tutto in stand-by: “Non possiamo prevedere nulla per il futuro, per ora tutte le operazioni in entrata sono ferme”. Parole importanti e decisive, e che portano ad un inizio inequivocabile: Perisic di ritorno a Milano. A riportare la notizia è cm.it.

News Inter: Perisic per arrivare a Tolisso

Il futuro di Perisic è attualmente in bilico, così come la stagione stessa. Il mercato estivo sarà surreale, e intanto l’Inter pensa alla cessione del croato, magari per arrivare ad un altro elemento dei bavaresi: Tolisso, centrocampista francese giovane e talentuoso che però ha trovato poco spazio in Germania. Un profilo che piace.