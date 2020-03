UEFA: il piano di Ceferin per il continuo dei campionati d’Europa

Coronavirus UEFA Ceferin Champions League Serie A | La UEFA ha deciso di rinviare di un anno EURO 2020 per il bene della salute dell’intero mondo. Intanto, Aleksander Ceferin, Presidente UEFA, ha annunciato quello che sarà per i campionati (tra cui anche la Serie A), la Champions League, l’Europa League riguardo l’attuale stagione in corso. Il numero uno della UEFA ha parlato all’edizione odierna di Repubblica di quello che sarà delle stagioni attuali dei club.

Coronavirus, Ceferin annuncia la stagione persa se non si gioca entro giugno

Queste le parole del presidente Ceferin riguardo il piano della UEFA per poter permettere ai club di terminare i rispettivi campionati e portare avanti Champions League ed Europa League.

«Nessuno sa di preciso quando finirà tutto questo, per ora siamo in pandemia. Noi possiamo dire di avere il piano A, B o C. Siamo in contatto continuo con tutte le leghe e con i club. Per ora possiamo solo aspettare. L’idea è quella di ricominciare a metà maggio, a giugno o anche alla fine di giugno. Altrimenti se non dovessimo riuscirsi dovremmo considerare la stagione persa con molte probabilità. C’è anche l’ipotesi di finire questa stagione all’inizio della prossima e quindi spostare la prossima, vedremo cosa accadrà in avanti e prenderemo la soluzione migliore per tutti».