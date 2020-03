Oroscopo di oggi 28 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 28 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata ideale per far pace con qualcuno se avete litigato nei giorni precedenti. Serve un pizzico di buona volontà e un po’ di pazienza. Sabato è il giorno giusto, approfittatene.

Toro. Venere non è più in opposizione nel vostro segno. L’amore cambierà, non ci saranno più contrasti e avrete modo di chiarire qualche situazione spinosa.

Gemelli. Saturno è al vostro fianco. Potete provare ad agire su nuovi progetti e iniziare nuove sperimentazioni. Non chiedete, però, la perfezione a voi stessi o a chi vi sta accanto perché non sarà possibile.

Cancro. Molti stanno affrontando cambiamenti dal punto di vista lavorativo. Non dovete preoccuparvi se in questo momento non riuscite a guadagnare abbastanza, è normale in questo periodo.

Leone. La condizione attuale non permette di ritagliarvi uno spazio privato che tanto desiderate. Vorreste un po’ di tempo solo per voi ma al momento è impossibile: siate pazienti con chi vi sta accanto.

Vergine. Vi sembra di non ricevere il giusto dalla persona al vostro fianco e nasceranno delle controversie con il partner. Non dipende da voi. Nelle prossime giornate la situazione migliorerà, soprattutto con tanta chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox 28 marzo: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Avete una gran voglia di emergere in campo amoroso. Ci sarà la possibilità di recuperare una storia. Ma per chi è single, è consigliabile adottare i social network come strumento per farsi conoscere.

Scorpione. Ascoltate il cuore, soprattutto sabato sera, per non litigare con il partner. Siete persone molto sensibili ma non dovete assecondare il malumore.

Sagittario. Periodo positivo per l’amore ma non per chi si ostina a tenerne in piedi due. Fate chiarezza entro aprile così da evitare inutili complicazioni in futuro.

Capricorno. Ora entrate nelle grazie di Giove. E’ un periodo stressante che portate avanti a fatica ma dovete tener duro perché a breve arriveranno notizie molto felici.

Acquario. Giorni ricchi di tensione e di nervosismo. Vorreste tagliar fuori dalla vostra vita tutto quello che non va. Ad aprile si risveglieranno i sentimenti ma per il momento dovete cercare di tranquillizzarvi.

Pesci. Affrontate le difficoltà e tenete botta in questo periodo. Ad aprile Venere vi spingerà ad essere felici anche in amore. Avete bisogno di affetti sinceri e quindi chiuderete tutti quei rapporti che non vanno più bene senza soffrire troppo.