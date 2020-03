Giornalista del tg3 scoppia in lacrime annunciando la morte del piccolo Diego (VIDEO)

All’edizione regionale della Basilicata la giornalista Maria Vittoria Morano non è riuscire a trattenere le lacrime nell’annunciare la morte del piccolo Diego, trovato nei pressi nel fiume Bradano a 24 ore dalla sua scomparsa.

Metaponto piange la scomparsa di Diego

La storia del piccolo di 3 anni ha scosso tutta l’Italia: i suoi genitori avevano denunciato la sua scomparsa 2 giorni e dopo 24 ore il suo corpo è stato rinvenuto nei pressi di un corso d’acqua vicino Mataponto, in provincia di Matera. Figlio di una coppia di imprenditori agricoli del posto, era uscito di casa per giocare con i cani. Inutili le ricerche avviate immediatamente da carabinieri, polizia e vigili del fuoco. La sua storia era stata raccontata anche dal programma tv “Chi l’ha visto?”, dalla cui redazione è giunta anche la notizia della perdita del bambino.



Il pianto della conduttrice

In certi casi, neanche i professionisti dell’infortmazione riescono a trattenere l’emozione. Queste le parole della Morando, singhiozzante in diretta, riferendo le parole del presidente della Regione Bardi: “Abbiamo sperato per tutta la giornata di ieri… perdonatemi…. e per tutta la notte, ma la tragedia cui ci siamo trovati di fronte ci ha preso del tutto impreparati perché proprio ci capacitiamo all’idea che una giovane vita possa terminare a causa di un destino crudele“.