Coronavirus, Serie A: la Lega invia il piano “tagli stipendi” all’AIC

Coronavirus, La Lega pensa al piano tagli stipendi per inviare all’Aic

Coronavirus Italia Serie A stipendi calciatori | Diverse squadre già si sono messe in contatto con i propri calciatori per risolvere la questione stipendi. Scontro totale tra il Barcellona e Messi che con i suoi compagni ha rifiutato la proposta del club, che ha però deciso con un comunicato di proseguire lo stesso. Sarà deciso tutto in tribunale ora. Differente quanto accaduto alla Juventus. Il capitano Giorgio Chiellini ha fatto da mediatore tra club e calciatori per arrivare all’ok definitivo, lo stesso Cristiano Ronaldo ha accettato il taglio pattuito con la società bianconera. Ora tocca a tutti gli altri club di Serie A, che chiederanno ai calciatori di contribuire per sopperire a questa forte crisi economica arrivata a causa dell’emergenza Coronavirus. Lunedì la Lega Serie A consegnerà all’AIC il piano per poter proseguire verso questa direzione.

Le ipotesi sono due, quella della sospensione degli stipendi per il periodo di tempo non lavorato, oppure richiedere ai giocatori un taglio dello stipendio proporzionale al proprio guadagno. Ora starà da capire se i giocatori sono tutti d’accordo o meno al riguardo. Intanto, Tommasi dell’AIC sulla mensilità di marzo non vuole saperne nulla. I calciatori hanno giocato e andranno pagati tutti fino a quella data.