Coronavirus, lutto Marcolin: morto il padre

Emergenza Coronavirus Italia Marcolin padre | L’emergenza Coronavirus tiene l’Italia in ginocchio giorno dopo giorno. Intanto, nei giorni scorsi, a Brescia, ha perso la vita Giancarlo Marcolin, padre dell’ex calciatore Dario Marcolin, attualmente commentatore per DAZN. Il signor Giancarlo ha lasciato la sua famiglia a causa del Covid 19 all’età di 75 anni. Le sue condizioni si sono complicate nelle ultime ore, intanto a distanza di un giorno arrivano le parole del figlio Dario.

Coronavirus Brescia, morto il padre dell’ex calciatore Marcolin: le sue parole

Dario Marcolin racconta e ricorda al Corriere dello Sport la perdita di suo padre Giancarlo: “Gli ultimi due giorni non ha più risposto, era sensibilmente peggiorato. Siamo passati da è stabile ha è peggiorato in pochissimo tempo. Quando ad un certo punto ci hanno avvertito ‘ E’ questione di ore’. Ho risposto a tutti e voglio ancora ringraziarli per essermi stati vicini, ha lasciato un vuoto immenso. Il primo a chiamare è stato Mancio, subito dopo Sinisa. Poi Totti, Pancaro, Favalli, Cosmi, Costacurta, Tare, Ciro Ferrara, Ferri, Adani, Peluso, Taglialatela, tifosi di Lazio e Napoli, Carolina Morace, Foroni, Bonan, quelli di Sky. Davvero tanta gente. Aveva il telefono sempre con se e per parlare si toglieva la mascherina dell’ossigeno. Ogni telefonata diventava sempre più breve. Pian piano le telefonate si sono diradate e accorciate”.