Calciomercato Napoli, Vrsaljko finisce nuovamente nel mirino: la situazione

Calciomercato Napoli, Vrsaljko è la nuova-vecchia idea per la difesa azzurra

Calciomercato Napoli – Vrsaljko | Il club azzurro avrebbe messo nel mirino, nuovamente, Sime Vrsaljko. Sì, perché l’ex Inter e Sassuolo era stato già nel lungo taccuino di Cristiano Giuntoli, assieme all’altro esterno dei Colchoneros, Santiago Arias. Entrambi i calciatori tornerebbero in auge per il club partenopeo, anche se il Napoli vedrebbe nel croato, la sua prima opzione. Il Corriere dello Sport, nel corso della sua edizione odierna, ha rivelato il colpo in preparazione da parte del direttore sportivo del Napoli. Starebbe preparando infatti da un po’ l’affare, Cristiano Giuntoli, pronto ad andare dritto verso le porte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo dirà addio al calciatore croato, che non ha particolarmente convinto nella sua esperienza in terra madrilena.

Notizie Napoli, riecco Vrsaljko: il terzino è ancora in auge tra le idee partenopee

L’Atletico Madrid tenterà di sfoltire la propria rosa e, ad approfittarne, vorrà essere il Napoli. D’altro canto Aurelio De Laurentiis sarà pronto ad una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione, cominciata con il corposo mercato di gennaio e, in ottica estiva, si prepara ad un’altra fetta importante di calciomercato. Arriveranno Rrahmani e Petagna, già acquistati dai club di appartenenza, ma non ancora prelevati. A questi potrebbero aggiungersi anche altri calciatori e, tra questi viene fuori il nome di Vrsaljko. Il difensore croato potrebbe tornare in Serie A e, adesso, la sua valutazione di mercato sarebbe anche calata. Gli azzurri se lo fecero scippare proprio dall’Atletico Madrid, ma ad oggi le cose sembrano cambiate. Simeone potrebbe dare il suo benestare sulla sua cessione.