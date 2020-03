Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz va blindato: ADL spinge per il rinnovo

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz, si va verso il rinnovo

Calcio Mercato Napoli Fabian Ruiz | Il Napoli continua le sue operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. Gli azzurri – oltre ad investire per qualche rinforzo – penseranno a blindare qualche gioiello. Dopo il rinnovo di Mertens e i vari tentativi per quello di Zielinski, adesso la squadra partenopea valuta la situazione legata a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo – dopo una partenza parecchio sottotono – è riuscito a riprendersi le chiavi del centrocampo, tornandosi a guadagnare la stima di tantissime pretendenti europee.

Su di lui c’è l’occhio attento di Barcellona e Real Madrid, e adesso il patron ADL starebbe spingendo parecchio per prolungare il contratto al suo giocatore. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare siano stati già mandati dei segnali a Fabian, attualmente volenteroso di continuare la sua avventura in azzurro.

Fabian Ruiz: via nemmeno per 100 milioni?

Fabian Ruiz è un vero e proprio patrimonio per il Napoli, specie vista la sua altissima valutazione sul mercato: circa 100 milioni di euro. E’ questa la cifra richiesta da De Laurentiis per il suo centrocampista. Adesso però la volontà è di non lasciar partire quasi nessuno, anche se una domanda non può che sorgere: siamo sicuri che gli azzurri rifiuterebbero un’offerta così alta?