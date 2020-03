Calciomercato Juventus: Di Maria proposto da Mendes

Mercato Juventus: Di Maria può arrivare in estate?

Dopo l’esperienza al Real e quella al Manchester United, l’argentino a Parigi nonostante la grande concorrenza era diventato negli ultimi anni un punto fermo della formazione parigin.

Il contratto che lega il 32enne argentino ed il Psg però scadrà nel 2021. Per questo, come riportato da cm.com, il calciatore cerca squadra visto che potrebbe non verificarsi alcun rinnovo. Fra le parti, ad oggi, sembra esserci una notevole distanza. Per questo motivo Di Maria starebbe già pensando ad una nuova avventura, magari dopo tanti anni anche in Italia.

L’esterno sudamericano è un assistito di Jorge Mendes, il quale avrebbe proposto l’ex Real Madrid e Manchester United alla Juventus. I bianconeri, che cercano un sostituto di Douaglas Costa e pensano a Ferran Torre, tuttavia, non sembra essere particolarmente interessata all’acquisto del 32enne visto il desiderio di ringiovanire l’organico.

Ultime Juve: Sarri cosa ne pensa?

Di sicuro a Torino in estate potrebbe arrivare un esterno. Chiesa resta il primo della lista nella quale c’è anche il giovane Ferran Torres. Di Maria sarebbe un calciatore di qualità ma Paratici ha intenzione di ringiovanire l’organico in estate.